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Премьер-Министр Грузии прибыл с официальным визитом в Казахстан
26 Июля 2022 19:39

Премьер-Министр Грузии прибыл с официальным визитом в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во вторник, 26 июля, в Казахстан с официальным визитом прибыл Премьер-Министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

В аэропорту Нур-Султана высокого гостя встретил заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов.

В рамках двухдневного визита у главы Правительства Грузии запланированы переговоры с руководством Казахстана, в ходе которых стороны обсудят вопросы углубления двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Планируется, что грузинский премьер-министр также ознакомится с работой международного финансового центра «Астана».


Фото: primeminister.kz





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