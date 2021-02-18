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Премьер-министр Грузии подал в отставку

18 Февраля 2021, 13:53
Премьер-министр Грузии подал в отставку

ТБИЛИСИ. НОВОСТИ-ГРУЗИЯ – КАЗИНФОРМ - Георгий Гахария подал в отставку с поста премьер-министра Грузии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Новости-Грузия».

«Я принял решение подать в отставку с занимаемой должности. Конечно же, я верю и хочу, чтобы этот шаг помог снижению поляризации в политическом пространстве нашей страны, так как уверен, что поляризация и противостояние между нами является самым большим риском для будущего нашей страны, экономического развития и разрешения кризисов любого рода», - заявил Гахария на брифинге в администрации правительства.

Как пишет «Новости-Грузия», отставка премьера также автоматически означает, что с этого дня все министры правительства являются исполняющими обязанности. Парламент Грузии, согласно Конституции, должен за две недели утвердить новое правительство. В противном случае, президент распустит законодательный орган и назначит внеочередные парламентские выборы.

Георгий Гахария получил образование в МГУ имени М.В. Ломоносова. До прихода в правительство Грузии в качестве бизнес-омбудсмена в 2013 году Гахария был директором по развитию бизнеса Lufthansa в Восточной Европе, России и СНГ. В ноябре 2017 года Гахария назначен министром внутренних дел Грузии. В сентябре 2019 года стал премьер-министром.


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