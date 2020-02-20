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Премьер-Министр Беларуси поблагодарил Казахстан за помощь в эвакуации граждан РБ из Китая

20 Февраля 2020 13:28
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Премьер-Министр Беларуси поблагодарил Казахстан за помощь в эвакуации граждан РБ из Китая

МИНСК. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Беларуси Сергей Румас направил благодарственное письмо казахстанскому коллеге Аскару Мамину в связи с помощью Казахстана в эвакуации граждан Беларуси из Китая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Правительства РБ.

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«Сергей Румас от имени Правительства Республики Беларусь выразил слова искренней благодарности казахстанской стороне за оперативное содействие в эвакуации 2 февраля 2020 года спецрейсом пяти белорусских граждан, которые приняли решение о выезде из провинции Хубэй Китайской Народной Республики вследствие распространения коронавируса», - говорится в сообщении.
Глава белорусского Правительства высказал признательность Аскару Мамину за размещение граждан Республики Беларусь в медицинском учреждении города Нур-Султан и создание необходимых условий их пребывания в течение двух недель.
Премьер-Министр отметил, что и впредь Беларусь и Казахстан сохранят конструктивный характер двустороннего взаимодействия, развивая его в атмосфере дружбы и взаимопонимания.
Также Сергей Румас пожелал своему коллеге крепкого здоровья, добра и благополучия.


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Ключевые слова: Беларусь, Пневмония в Китае,
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