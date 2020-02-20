Премьер-Министр Беларуси поблагодарил Казахстан за помощь в эвакуации граждан РБ из Китая

МИНСК. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Беларуси Сергей Румас направил благодарственное письмо казахстанскому коллеге Аскару Мамину в связи с помощью Казахстана в эвакуации граждан Беларуси из Китая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Правительства РБ.

«Сергей Румас от имени Правительства Республики Беларусь выразил слова искренней благодарности казахстанской стороне за оперативное содействие в эвакуации 2 февраля 2020 года спецрейсом пяти белорусских граждан, которые приняли решение о выезде из провинции Хубэй Китайской Народной Республики вследствие распространения коронавируса», - говорится в сообщении.

Глава белорусского Правительства высказал признательность Аскару Мамину за размещение граждан Республики Беларусь в медицинском учреждении города Нур-Султан и создание необходимых условий их пребывания в течение двух недель.

Премьер-Министр отметил, что и впредь Беларусь и Казахстан сохранят конструктивный характер двустороннего взаимодействия, развивая его в атмосфере дружбы и взаимопонимания.

Также Сергей Румас пожелал своему коллеге крепкого здоровья, добра и благополучия.