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Премьер-министр Бельгии вышел на самоизоляцию

Автор:  
Арнур Рахимбеков
18 Декабря 2020, 18:58
Премьер-министр Бельгии вышел на самоизоляцию

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Сегодня правительство Бельгии проведет очередное заседание Консультативного комитета для определения актуальных мер по борьбе с коронавирусом, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Заседание членов правительства и приглашенных экспертов в области здравоохранения должно определить, нужно ли ужесточать в Бельгии текущие меры по борьбе с пандемией либо оставить их в рождественский период.

Соседние с Бельгией Нидерланды и Германия на этой неделе усилили карантин, приостановив работу непродовольственных магазинов. В то же время бельгийское правительство сняло ограничения с частного бизнеса со 2 декабря текущего года.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, который возглавляет Координационный комитет по борьбе с коронавирусом, отправился на временный карантин в ожидании результатов теста на COVID–19. В своем сообщении в сети Twitter он написал, что имел контакт с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который заболел коронавирусом.

Бельгийские СМИ передают, что пока остается неясным, сможет ли Де Кроо физически присутствовать на совещании. У премьер-министра не проявляется никаких симптомов в последние дни. В ожидании результатов теста он продолжает работу в условиях самоизоляции.

Несмотря на призывы бельгийских общественников ослабить меры в праздничный период, эксперты считают маловероятным. Таково решение Брюсселя.

Напомним, Президент Франции Эммануэль Макрон сдал положительный тест на COVID-19. На этой неделе Франция ввела комендантский час в ночное время, чтобы помочь справиться с растущим числом случаев заражения коронавирусом.


Здравоохранение   Бельгия   Франция   Германия  
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