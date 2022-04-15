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Премьер-министр Бельгии совершил поездку в страны Восточной Европы

Автор:  
Арнур Рахимбеков
15 Апреля 2022, 15:44
Премьер-министр Бельгии совершил поездку в страны Восточной Европы

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - На этой неделе премьер-министр Бельгии Александр де Кроо нанес визиты в Польшу, Румынию, Словакию и Молдову, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе визита в Румынию глава правительства Бельгии подтвердил приверженность долгосрочному присутствию бельгийского контингента на территории этой страны в рамках миссии НАТО. В частности, бельгийские солдаты войдут в состав новой боевой группы НАТО, дислоцируемой в Румынии.

Кроме того, А. де Кроо подчеркнул, что, если Североатлантический Альянс попросит Бельгию сделать больше для его укрепления, то страна даст положительный ответ. При этом А. де Кроо выразил мнение, что война в Украине может продолжаться очень долго.

Вернувшись из поездки в Польшу, Румынию, Словакию и Молдову, в интервью бельгийскому телевидению VRT бельгийский премьер сказал, что эти страны находятся на границе безопасности.

«Граница между Румынией и Украиной – это и наша граница. В ближайшие годы, возможно, в ближайшие десятилетия – мы будем защищать нашу безопасность и процветание на этой границе» - заявил А. де Кроо.

По словам премьер-министра Бельгии, страна уже выделила 800 млн евро на конференции доноров Украины на прошлой неделе. Около 85 млн евро будет потрачено на гуманитарную помощь, включая грузовики для перевозки экстренной помощи, а также на рабочие средства для миссий ООН, включая Всемирную продовольственную программу и агентство ООН по делам беженцев.

Большая часть средств Бельгии будет затрачена на социальную защиту беженцев из Украины. «По прибытию в Бельгию, украинцы попадают под директиву о временной защите. Они получают доступ к бельгийскому социальному обеспечению, включая прожиточный минимум. Вот на что пойдут деньги», — сказал А. де Кроо.


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