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Премьер-министр Бельгии резко высказался в отношении противников вакцинации

Автор:  
Арнур Рахимбеков
19 Сентября 2021, 07:54
Премьер-министр Бельгии резко высказался в отношении противников вакцинации

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В пятницу в ходе пресс-конференции по результатам заседания Консультативного комитета по борьбе с пандемией при правительстве Бельгии премьер-министр страны Александр Де Кроо резко высказался в адрес людей, которые не делают прививки от коронавируса, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

На очередном заседании Консультативного комитета Бельгии по борьбе с COVID-19 принят ряд послаблений санитарных мер с 1 октября текущего года.

Правительство Бельгии создает «федеральную базу» санитарных мер, которые распространяются на всю страну. Однако правительства регионов уполномочены вводить более строгие правила, если того потребует эпидемиологическая ситуация.

Так, с 1 октября жителям Бельгии старше 12 лет ношение медицинских масок останется обязательным в следующих случаях:

- в общественном транспорте, на железнодорожных и автобусных станциях, в аэропортах;

- в медицинских учреждениях;

- персоналу медицинских учреждений и немедицинских профессий (например, парикмахеры и татуировщики);

- при посещении общественных мероприятий с участием более 500 человек в помещении и 750 человек на открытом воздухе.

Дискотеки, танцевальные залы и ночные клубы также возобновляют работу с 1 октября при условии обеспечения качества воздуха и вентиляции.

Министр-президент Фландрии Ян Джамбон объявил, что регион будет следовать федеральным правилам и не будет вводить более строгих мер к согласованной «федеральной базе».

Это означает, что во Фландрии, где наиболее высокий процент вакцинации населения, не потребуется ношение масок в сфере гостеприимства и в магазинах как клиентам, так и персоналу.

Тем не менее, Брюссельский столичный регион не пойдет на данные послабления, заявил министр-президент столицы Руди Вервурт.

«Маски для лица останутся обязательными в магазинах и в индустрии гостеприимства», - сказал он, добавив, что уровень вакцинации в Брюсселе слишком низкий (чуть более 50% взрослых полностью вакцинировано).

В Валлонии решение по ослаблению санитарных мер пока не принято, но министр-президент Валлонии Элио Ди Рупо уже призвал население к осторожности.

«Я бы хотел, чтобы люди продолжали носить маски для лица в помещении», - заявил Э.Рупо.

В свою очередь, премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо также подчеркнул, что Брюссель отстает по уровню вакцинации от Фландрии и Валлонии.

«Мы видим, что в некоторых регионах, таких как Брюссель, только половина населения полностью вакцинирована. Эта ситуация неприемлема», - сказал А. Кроо.

«Текущая ситуация – эпидемия непривитых людей», - подчеркнул бельгийский премьер.

«Наши отделения интенсивной терапии становятся местом сбора невакцинированных людей. Как общество, мы не можем принять это. Не можем согласиться с тем, что люди делают выбор, ставящий под угрозу других окружающих. Никто не имеет права добровольно подвергать риску других людей», - резко высказался А. Кроо.

Бельгийский политик заверил, что вакцины против COVID-19 безопасны, бесплатны и доступны повсюду в Бельгии.


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