Премьер-министр Бельгии получил «бустерную» дозу вакцины против COVID-19

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Правительство Бельгии вводит дополнительные меры санитарной безопасности в канун рождественских праздников. В день заседания правительства премьер-министр страны Александр Де Кроо объявил, что сам получил третью дозу вакцин от COVID-19, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«В нашей стране уже три недели действует пакет мер, направленных на борьбу с вариантом «дельта» коронавируса, и мы видим, что они (меры) помогают: количество инфицированных падает», - сказал на пресс-конференции А. Кроо.

«Но, несмотря на эти цифры, очевидно, что есть повод для беспокойства: то, что мы уже знаем о варианте «омикрон», не является хорошей новостью», - добавил он. По оценкам экспертов, этот вариант скоро станет доминирующим в Бельгии.

«Одно можно сказать наверняка: мы должны быть более осторожными, чем когда-либо прежде», - предупредил бельгийский премьер.

По словам А. Кроо, в нынешней ситуации важно сделать «бустерную» инъекцию. «Я сам сегодня получил свою», - добавил А. Кроо.

С 26 декабря 2021 года все мероприятия в помещении будут запрещены: кинотеатры, театры и концертные залы приостановят работу.

Библиотеки, музеи и спортивные мероприятия по-прежнему будут разрешены. Обычные бассейны также могут оставаться открытыми, но развлекательные (аквапарки) должны закрыться.

Мероприятия на открытом воздухе, проводимые в палатках, в том числе рождественские ярмарки и «зимние деревни», культурные представления, собрания, больше не разрешаются. Кроме того, для мероприятий с числом посетителей более 100 потребуется схема одностороннего движения с отдельными входами и выходами.

Покупки в магазинах разрешаются только до двух человек из семьи, за исключением несовершеннолетних. Магазины могут впускать одновременно максимальное количество покупателей из расчета: 1 человек на 10 квадратных метров.

Профессиональные и любительские спортивные игры, такие как футбольные матчи, велокросс, приостанавливаются.

Бельгийские правила дистанционной работы остаются неизменными: работа на дому остается обязательной четыре дня в неделю.

«Цель данных мер состоит в том, чтобы поддерживать управляемую нагрузку на систему здравоохранения, обеспечить открытие школ после каникул - 10 января», - подчеркнул А. Кроо.

Премьер-министр добавил, что понимает, что эти меры болезненны для всех бельгийцев. «После года усилий мы все надеялись на другое Рождество. Однако год назад закрывались бары и магазины. Парикмахерские прекратили работу. Мы даже не видели друг друга. Это же станет возможным в этом году. Пожалуйста, примите необходимые меры предосторожности: ограничьте количество гостей, проводите самотестирование» - призвал А. Кроо.