Премьер-Министр: 180 казахстанских предприятий заинтересованы в разработке инвестпроектов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 180 действующих предприятий Казахстана выразили заинтересованность в разработке инвестиционных проектов. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин в ходе форума поддержки отечественных предпринимателей «Samruk Business Forum», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как мы знаем, Фонд «Самрук-Казына» вносит существенный вклад в развитие экономики страны. Ежегодно объем закупок достигает более чем четырех трлн тенге, и крайне важно эффективно использовать этот объем в интересах развития внутреннего производства. Фонд «Самрук-Казына» обладает высоким потенциалом для малого и среднего бизнеса, практически каждая дочерняя компания фонда является якорным, а иногда градообразующим предприятием для своего региона», - сказал Аскар Мамин.

Вместе с тем он отметил, что Правительством проводится планомерная работа по развитию потенциала отечественного производства в обрабатывающей промышленности.

«Созданы и успешно функционируют механизмы долгосрочных договоров, как эффективных драйверов отечественного развития производства, импортозамещения. Уже одобрены 27 оффтейк-контрактов по созданию новых производств, будут созданы более двух тыс. рабочих мест. В свою очередь, Правительством совместно с Национальным банком ведется работа по признанию банками второго уровня таких договоров в качестве твердого залога, что облегчит доступ к финансированию данных проектов. В этой связи фондом уже определены более 3 350 товарных позиций, которые должны стать новой волной для бизнеса по импортозамещению. Сегодня уже 180 действующих предприятий выразили большую заинтересованность в разработке реализации инвестиционных проектов», - сообщил глава Кабмина.

Премьер-Министр подчеркнул, нужно тщательно подходить к проработке проектов.

«Бизнесу следует быть готовым принимать встречные обязательства в виде создания новых рабочих мест и выпуска качественной продукции. Призываю банки второго уровня активно участвовать в работе по отбору и финансированию проектов для развития отечественного производства», - отметил Аскар Мамин.

Ранее Премьер-Министр РК открыл первый форум поддержки отечественных предпринимателей «Samruk Business Forum», проходящий в столице.