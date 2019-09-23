Премьер-лига серии А по каратэ: в активе Казахстана 3 бронзовые медали

САНТЬЯГО. КАЗИНФОРМ - В Чили завершился международный турнир Премьер-лига серии А по каратэ. Казахстанские каратисты завоевали 3 бронзовые медали по итогам соревнований, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В завершающий день соревнований Премьер-лиги серии А в Сантьяго состоялись поединки за медали турнира. Казахстанские спортсмены приняли участие в поединках за бронзовые награды. Одним из обладателей «бронзы» прошедших соревнований стал лидер национальной сборной Дархан Асадилов. Спортсмен успешно провел утешительные поединки со спортсменами из Саудовской Аравии (5:0) и Испании (6:0).

В весе до 67 кг Дидар Амирали в единственном решающем поединке против соперника из Саудовской Аравии заработал балл, позволивший ему расположиться на третьей ступени пьедестала почёта.

Для достижения той же цели более сложный путь пришлось преодолеть Игорю Чехмареву (до 84 кг). Вначале им был побеждён соперник из Колумбии, затем по сенщю Игорю уступил россиянин, спортсмен из Чили также оказался в числе аутсайдеров. Казахстанец оказался сильнее и в заключительном бою против чемпиона мира Кенджи Гриллона из Франции - 6:0.

К сожалению, его товарищ по команде Данияр Юлдашев, также боровшийся за «бронзу» в данной весовой категории, не оказал должного сопротивления Шимаде Рикито из Японии - 7:0.

Неудачно завершила свое выступление на турнире и Софья Берульцева, чемпионка мира среди молодежи (свыше 68 кг). Преодолев каратисток из Китая и Бразилии, Софья проиграла другой бразильской спортсменке со счётом 2:0.

«К сожалению, на этот раз турнир не принёс нам золотых медалей. Но общий результат выступлений членов команды обнадеживает: пятеро из восьми казахстанцев, участвовавших в соревнованиях, стали претендентами на медали. Это позволит им заработать дополнительные баллы в олимпийском рейтинге. В том числе и Дархану Асадилову, который продолжит оставаться лидером в своём весе», - подвел итоги соревнований главный тренер национальной сборной Жасталап Санауов.