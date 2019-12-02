Премьер-лига Karate 1: Казахстан завоевал 3 золотые медали

МАДРИД. КАЗИНФОРМ - В Мадриде (Испания) завершился заключительный день соревнований Премьер-лиги Karate 1. По итогам мирового турнира Казахстан завоевал 3 золотые медали, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Так, в весе до 75 кг чемпион Азии Ермек Айназаров в финале встретился с победителем Логаном да Кастой из Франции. В ходе всего боя явный победитель так и не был выявлен: за 12 секунд до конца поединка соперники одновременно нанесли друг другу удары в корпус и на табло высветился счёт 1:1. Судьбу золотой медали решило голосование судей, отдавших победу казахстанцу.

В главной схватке в категории до 60 кг Дархан Асадилов должен был встретиться с другим казахстанцем Кайсаром Алпысбай. Чемпионом без боя стал Асадилов. Повторилась история, которая случилась летом в Шанхае, когда в финале Кайсар отказался выйти на поединок с Дарханом. По словам Кайсара, самым сложным для него оказался полуфинальный бой с Едари Оусамма из Марокко.

«Лишь во время этого боя возникла неприятная ситуация. А во всем остальном, в том числе и в финале, не было никаких вопросов. Мои принципы не изменились, и я убеждён в правильности своего поступка: мой отказ от заключительного боя - свидетельство моего уважения к Дархану и возможность помочь ему, следовательно, всей сборной приблизиться к завоеванию олимпийской лицензии...», - охарактеризовал итоги турнира серебряный призёр Кайсар Алпысбай.

Призёр Азиады и премьер-лиг Данияр Юлдашев (до 84 кг) в финале встретился с Актасом Угуром из Турции, возглавляющим олимпийский рейтинг. Молодому члену национальной команды не хватило опыта, и бой завершился победой его противника.

Таблица в женской олимпийской категории свыше 61 кг после Мадрида претерпит значительные изменения. Причиной тому станет выступление казахстанки Софьи Берульцевой (№ 13 в рейтинге Токио-2020). В финальном бою с чемпионкой мира Елени Чатзилидоу из Греции (№ 5 в рейтинге) Софья доминировала, и счёт был открыт ею во второй половине встречи. Удар стал победным.

«Я довольна своим выступлением. Строго следовала установкам своего тренера, что и позволило мне взять вверх», - сказала Софья Берульцева по окончании поединка.

Надо отметить, что на турнире в Мадриде национальная сборная Казахстана завоевала первое общекомандное место.

«Такой результат на Премьер-лиге с участием более 700 спортсменов из 89 стран - это отличный результат. Итоги заключительного в этом году турнира окажут существенное влияние на положение спортсменов в рейтинговой таблице. Казахстанцы улучшат и ещё более укрепят свои позиции», - подвел итоги главный тренер Жасталап Санауов.

В Мадриде состоялось ещё одно важное событие. Были объявлены имена обладателей звания Grand Winners-2019, тех, кто в течение года не менее трех раз становился обладателем высшей награды этапов турнира главной серии Премьер-лиги. В их числе - Дархан Асадилов, завоевавший в течение года 5 золотых медалей этапов главной серии Премьер-лиги и 3 - серии «А».

«Я впервые удостоился такого звания и считаю, что его достойна вся команда, которая в течение всего года подтверждала свой уровень гранда мирового каратэ», - поделился Д. Асадилов.

Фото: Оlympic.kz