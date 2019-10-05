Премьер-лига Karate 1: Дархан Асадилов сразится за бронзовую медаль

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - На стартовавшей 4 октября в Москве Премьер-лиге Karate 1 определились основные участники воскресного финального дня нескольких весовых категорий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Лидер национальной сборной команды Казахстана Дархан Асадилов на старте успешно преодолел соперника из Албании - 2:0. Затем он прошел чемпиона молодежного первенства Европы Ксеноса Кристоса из Греции - 3:0. За выход из группы Дархан встретился с представителем Черногории Дулович Ненадом. Счет так и не был открыт, победителя выявили судьи, и их решение оказалось в пользу Дархана.

Его соперник по полуфинальному поединку определился в группе, в которой долгое время лидировал его товарищ по команде Даулет Шимырбеков. Он не оставил никаких шансов спортсмену из Саудовской Аравии, а затем иранскому атлету, чемпиону мира Хасанаделами Маджиду - 8:0. Не устоял перед натиском Даулета и японский каратист Саго Наото, занимающий 6-ую строчку в мировом рейтинге. В четвертьфинальном противостоянии Даулет оказался слабее противника: победитель чемпионата Европы и премьер-лиг Самдан Ерай из Турции в итоге и стал тем соперником, с которым в полуфинале пришлось сразиться Дархану Асадилову. Этот поединок закончился с нулевым счетом, и судьбу победителя вновь решали судьи, которые на этот раз высказались против казахстанского спортсмена. В воскресенье Дархан Асадилов будет биться за бронзовую медаль турнира.

В категории до 67 кг призер Азиатских игр Дидар Амирали, занимающий 6-ую строчку в мировом списке, поход за медалью начал с победы над французским атлетом - 8:0. Следующий соперник – Соичиро Накано из Японии - также был повержен Дидаром благодаря его точному удару рукой гяку цуки в чудан. За выход из группы Амирали вступил в борьбу с действующим чемпионом мира Стевеном Да Костой из Франции, занимающим в мировом ранге 1-ое место. К сожалению, казахстанец проиграл со счетом 5:1.

Его товарищ по команде Муратов Асылбек (№ 18 в мире) одолел спортсменов из Италии, Ирана и России. Выход из группы ознаменовался боем с обладателем третьего места в мировом рейтинге Елсави Али из Египта. К сожалению, и этот поединок закончился поражением члена национальной сборной - 2:3. Оба соперника казахстанцев вышли в финал турнира, что позволяет Амирали и Муратову принять участие в «утешительных» боях за бронзовые медали.

Фото: Olympic.kz