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Премьер Казахстана представил коллективу МЧС нового министра

Редактор:  
Зифа Хабирова
10 Июня 2023, 16:55
Премьер Казахстана представил коллективу МЧС нового министра Фото: primeminister.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов представил коллективу Министерства по чрезвычайным ситуациям нового руководителя — Сырыма Шарипханова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Алихан Смаилов подчеркнул, что перед ведомством стоит ряд серьезных задач в области гражданской защиты, обозначенных Главой государства и Правительством. При этом важнейшей в настоящее время является локализация и ликвидация крупного природного пожара в области Абай.

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Премьер-Министр также добавил, что для недопущения подобных происшествий важно повысить уровень реализации превентивных мер.

«Вы должны быть координаторами всего этого процесса. Это касается и вопросов недопущения крупных пожаров, и вопросов, связанных с наводнениями. Мы должны принимать все меры для недопущения таких крупных ЧС. От того, как слаженно и оперативно работают органы гражданской защиты, многое зависит», — сказал Алихан Смаилов.

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Напомним, Президент Казахстана назначил новым министром по чрезвычайным ситуациям Сырыма Шарипханова.

Ранее эту должность занимал Юрий Ильин.


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