Премьер Казахстана поручил усилить контроль на границе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин дал ряд поручений по профилактике в связи с распространением коронавирусной инфекции в мире, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерству здравоохранения усилить санитарно-эпидемиологический контроль на всех пунктах пропуска на государственной границе и обеспечить готовность к реализации мероприятий, запланированных в алгоритме действий», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Глава Кабмина также поручил Министерству иностранных дел внести предложения по переносу ранее намеченных в стране крупных международных мероприятий.

«Также следует приостановить выдачу транзитных электронных туристических виз для стран с неблагополучной ситуацией по распространению коронавирусной инфекции. Министерству индустрии и инфраструктурного развития ограничить регулярные рейсы в страны, где идет активное распространение коронавируса», - подчеркнул Аскар Мамин.

Премьер-Министр также добавил, что необходимо приостановить выдачу разрешений для привлечения иностранной рабочей силы для граждан из стран с неблагополучным уровнем коронавирусной инфекции.

«Министерству информации и общественного развития совместно с Министерством здравоохранения провести качественную информационную работу с населением по разъяснению мер профилактики коронавирусной инфекции», - заключил Аскар Мамин.