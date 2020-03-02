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Премьер Казахстана поручил усилить контроль на границе

2 Марта 2020 10:32
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Премьер Казахстана поручил усилить контроль на границе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин дал ряд поручений по профилактике в связи с распространением коронавирусной инфекции в мире, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Министерству здравоохранения усилить санитарно-эпидемиологический контроль на всех пунктах пропуска на государственной границе и обеспечить готовность к реализации мероприятий, запланированных в алгоритме действий», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Глава Кабмина также поручил Министерству иностранных дел внести предложения по переносу ранее намеченных в стране крупных международных мероприятий.

«Также следует приостановить выдачу транзитных электронных туристических виз для стран с неблагополучной ситуацией по распространению коронавирусной инфекции. Министерству индустрии и инфраструктурного развития ограничить регулярные рейсы в страны, где идет активное распространение коронавируса», - подчеркнул Аскар Мамин.

Премьер-Министр также добавил, что необходимо приостановить выдачу разрешений для привлечения иностранной рабочей силы для граждан из стран с неблагополучным уровнем коронавирусной инфекции.

«Министерству информации и общественного развития совместно с Министерством здравоохранения провести качественную информационную работу с населением по разъяснению мер профилактики коронавирусной инфекции», - заключил Аскар Мамин.


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Ключевые слова: Правительство РК, Премьер-министр РК, Безопасность, Пневмония в Китае,
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Автор:

Серик Сабеков

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