12 Мая 2022 11:45

Премьер Казахстана дал поручения в связи с предстоящим отопительным сезоном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство энергетики Казахстана совместно с акиматами должны проверить все тепловые и энергетические объекты до начала отопительного сезона. Такое поручение дал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе заседания Правительства Алихан Смаилов сообщил, что прошедший отопительный период прошел в штатном режиме. Однако, по словам главы Кабмина, уже после фактического завершения отопительного периода произошла ситуация на ТЭЦ Петропавловска.

«Министерство энергетики с акиматами до начала отопительного сезона должны полностью проверить все тепловые и энергетические объекты и доложить Правительству об их готовности и состоянии. Кроме того, акиматам регионов необходимо осуществить качественную подготовку к предстоящему отопительному периоду и устранить выявленные в ходе проверок замечания и недостатки», – поручил А. Смаилов.

Вместе с тем Премьер-Министр поручил акиматам утвердить до 1 июня планы мероприятий по подготовке объектов к отопительному сезону ЖКХ, жилья и социальной сферы.

«К 15 сентября должна быть обеспечена полная готовность всей инженерной инфраструктуры, объектов ЖКХ и жилья в центральных, северных, восточном регионах и столице. А готовность объектов образования и здравоохранения должна быть обеспечена до 1 сентября. Обращаю внимание акиматов регионов на своевременное обеспечение коммунальной и инженерной инфраструктурой вводимых новостроек. В этой связи необходимо до конца года актуализировать схемы теплоснабжения и электроснабжения с привязкой к генеральным планам», – уточнил Премьер.

Также, по его словам, необходимо принять меры по снижению дебиторской задолженности потребителей за коммунальные услуги и погашению задолженности энергопроизводящих организаций перед поставщиками топлива.

Премьер-Министр поручил Министерствам энергетики и индустрии провести мониторинг хода подготовки объектов к предстоящему отопительному периоду.