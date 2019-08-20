Премьер Италии подаст в отставку

РИМ. КАЗИНФОРМ - О намерении уйти в отставку заявил во вторник премьер-министр Италии Джузеппе Конте после решения правящей партии «Лига» подать ходатайство о недоверии коалиционному правительству, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Обращаясь к членам парламента по вопросу политических беспорядков, спровоцированных Лигой, Конте заявил, что он подаст прошение об отставке президенту Серджо Маттарелле, который должен будет решить, проводить ли досрочные выборы или пытаться создать новую правящую коалицию.

В текущей ситуации Джузеппе Конте обвинил министра внутренних дел Маттео Сальвини.

«[Сальвини] показал, что он преследует свои интересы и интересы своей партии. Его решения представляют серьезный риск для страны», - сказал Конте.

Конте охарактеризовал действия Сальвини, который назвал коалицию «несостоятельной» 12 дней назад и призвал к досрочным выборам, безрассудством «которое может привести страну к круговороту политической неопределенности и финансовой нестабильности».