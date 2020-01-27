Премьер Госсовета КНР прибыл в Ухань с инспекцией в связи с эпидемией коронавируса

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян прибыл с инспекцией в город Ухань (провинции Хубэй), эпицентр распространения нового типа коронавируса, передает МИА «Казинформ».

« По поручению председателя КНР Си Цзиньпина, премьер Госсовета, руководитель рабочей группы по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, прибыл в Ухань для инспекции и контроля работ по борьбе с эпидемией», - говорится в сообщении правительства.

Наряду с этим, с понедельника вступает в силу распоряжение Госсовета КНР о продлении официальных новогодних каникул до 2 февраля. Соответствующие указания распространяются на все административно-территориальные единицы КНР.

Для детских садов, школ и вузов страны будет опубликовано отдельное уведомление о сроке завершения новогодних каникул.

Число заболевших коронавирусом, по последним данным, превысило 2,7 тыс. человек, летальный исход зафиксирован в 80 случаях. При этом большинство зараженных новой коронавирусной инфекцией приходится на провинцию Хубэй (1423, 76 погибших). В граничащем с Казахстаном Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР выявлено 5 инфицированных.

Из центрального бюджета КНР провинции Хубэй и его административному центру городу Ухань выделено более 43 млн. долл. для строительства специализированных больниц и закупку необходимого медицинского оборудования.

Власти Китая все еще не располагают обширными сведениями о новом коронавирусе. Отсутствует четкое представление и о том, какую опасность могут представлять его мутации.

«Источник происхождения инфекции не установлен», - проинформировал в минувшее воскресенье общественность глава Государственной комиссии по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэнь. По его словам, предположительно вирус имеет животное происхождение и передался людям в результате мутации.

Глава Центра по контролю и профилактике заболеваний Сюй Вэньбо в минувшее воскресенье заявил, что Китай приступил к разработке вакцины от нового коронавируса.

«Ученым уже удалось выделить штамм вируса. Центр отбирает лекарства», - цитирует газета «Жэньминь Жибао» китайского специалиста.



