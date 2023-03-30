Премьер Госсовета Китая: Чтобы добиться большего развития Азии, нужно не порождать хаос и войны

БОАО. КАЗИНФОРМ – Китай будет твердо придерживаться политики реформ и открытости. Об этом на церемонии открытия ежегодного совещания Боаоского азиатского форума (БАФ) заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, Китай будет твердо придерживаться политики реформ и открытости, а также развития за счет инноваций.

Он отметил, что Китай не только придаст новый импульс и жизнеспособность мировой экономике, но и позволит всем странам мира разделить возможности и дивиденды от развития.

Кроме того, глава правительства Китая призвал к усилиям по совместному созданию более жизнеспособных центров роста в Азии и приданию большей определенности и восстановлению мировой экономики.

Премьер Госсовета КНР подчеркнул, чтобы добиться большего развития Азии в будущем, нужно не порождать хаос и войны.

Он также призвал совместно расширять эффективные пути для укрепления сплоченности и сотрудничества, а также привносить больше определенности в глобальное управление, которое переживает глубокие преобразования.

Ранее в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном на площадке Боаоского азиатского форума (БАФ) директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что вклад Китая в рост мировой экономики превысит 1/3.

Ежегодное совещание Боаоского азиатского форума проходит с 28 по 31 марта в Китае.