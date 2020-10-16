Премьер Финляндии покинула саммит ЕС из-за подозрения на коронавирус

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Финляндии Санна Марин покидает саммит глав государств и правительств Европейского союза в связи с подозрением на коронавирус, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Сообщается, что глава кабинета министров Финляндии в первый день саммита в Брюсселе контактировала с членом своей делегации, депутатом финского парламента Томом Пакаленом, у которого подтвердился тест на коронавирусную инфекцию.

В этой связи С.Марин покидает мероприятие ЕС на второй день и уходит на самоизоляцию.

Представлять Финляндию на текущем саммите ЕС будет делегация Швеции.

С.Марин - второй европейский лидер, которая вынужденно прерывает работу в Брюсселе. В четверг глава Европейской комиссии Урсула вон дер Ляйен также заявила, что в связи с подтвержденным случаем КВИ в ее аппарате, она временно выходит на самоизоляцию.