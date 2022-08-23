Премьер Бельгии: Зима будет трудной

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо прогнозирует сложное время для бельгийской экономики. Об этом он заявил в понедельник во время посещения местного порта в г.Зебрюгге, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Порт Зебрюгге является вторым по величине в Бельгии (после порта г.Антверпен) и считается одним из самых современных в Европе. По данным бельгийских СМИ, ежегодно через порт Зебрюгге отгружается порядка 2 млн автомобилей.

А.Кроо посетил стажировку в транспортной компании ICO Terminals, которая действует в порту Зебрюгге. Стажировка является инициативой фламандской палаты предпринимателей работодателей «Voka».

Генеральный директор «Voka» Ханс Мартенс отметил, что над фламандской экономикой образуются «грозовые облака» и ожидается выпадение «черного снега» для многих компаний из-за цен на энергоносители, которые продолжают бить рекорды.

В свою очередь, Александр Де Кроо призвал страну готовиться к худшему в отношении цен на энергоносители и экономических условий в целом.

«По сути, нам необходимо снизить зависимость от газа и больше инвестировать в возобновляемые источники энергии. Для того, чтобы не зависеть от мировых цен на газ, которые мы не может контролировать. Зима будет трудной и в целом предстоящие зимы будут сложными. Нам придется выбраться из этого. Надеясь на лучшее, готовясь к худшему», - сказал премьер-министр.

По мнению Александра де Кроо, Бельгия может справиться с кризисом, если бельгийцы поддержат друг друга в эти трудные времена. «Мы можем сделать это с необходимой уверенностью в себе и решительностью», - заявил премьер-министр.

«Мы движемся к экономической рецессии, и ясно, что нашей экономике придется провести структурные изменения в ближайшие годы в свете изменения климата и энергетики, а также меняющейся геополитической ситуации», - рассказал в эфире телеканала VRT профессор международной экономики университета KU Leven Филип Абрахам.

«Никто не может точно предсказать, как долго продлится этот переход, но ясно, что это вызов, который будет длиться многие годы. Я думаю, что премьер-министр А.Кроо главным образом хотел указать на это. Осознайте, что это могут быть непростые годы, но если приложить необходимые усилия, решение возможно», - отметил эксперт.

На этой неделе цена на электроэнергию в Бельгии впервые превысила 600 евро за мегаватт-час.

Рекордные цены на природный газ, вывод из эксплуатации нескольких французских атомных электростанций и низкий уровень воды приводят к стремительному росту цен на электроэнергию.













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