Прекратить требовать от инвесторов лишние документы рекомендовала экологам прокуратура СКО

В Северо-Казахстанской области инвестор не мог получить экологическое заключение и начать строительство завода. Решить проблему удалось после вмешательства прокуратуры, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы надзорного органа, ТОО «TFA GROUP» реализует в Петропавловске проект «Строительство завода по производству керамического кирпича» стоимостью 9,2 млрд тенге и созданием 105 новых рабочих мест.

- Департамент экологии инвестору выдал лишь предварительное заключение с рекомендацией согласования строительства завода с АО «Севказэнерго». В свою очередь, монополист отказал по формальным основаниям. При этом согласование не являлось обязательным. На площадке фронт-офиса прокуратуры области департамент экологии ориентирован на недопущение бюрократических проволочек и прекращение практики истребования от инвесторов излишней документации, - прокомментировали в прокуратуре.