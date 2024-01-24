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    19:44, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Прекратить требовать от инвесторов лишние документы рекомендовала экологам прокуратура СКО

    документ
    Фото: Мухтар Холдорбеков/ Kazinform

    В Северо-Казахстанской области инвестор не мог получить экологическое заключение и начать строительство завода. Решить проблему удалось после вмешательства прокуратуры, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы надзорного органа, ТОО «TFA GROUP» реализует в Петропавловске проект «Строительство завода по производству керамического кирпича» стоимостью 9,2 млрд тенге и созданием 105 новых рабочих мест.

    - Департамент экологии инвестору выдал лишь предварительное заключение с рекомендацией согласования строительства завода с АО «Севказэнерго». В свою очередь, монополист отказал по формальным основаниям. При этом согласование не являлось обязательным. На площадке фронт-офиса прокуратуры области департамент экологии ориентирован на недопущение бюрократических проволочек и прекращение практики истребования от инвесторов излишней документации, - прокомментировали в прокуратуре.

    Инвестор получил положительное экологическое заключение. Прокуратура продолжает сопровождение проекта.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Инвестиции Регионы Казахстана Регионы Экология Прокуратура
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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