Прекратить строительство в водоохранных зонах призывают в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О возникшей в последние годы проблеме водоохранных зон и об угрозе системе водоснабжения областного центра рассказали в ГКП «Тараз су», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что «Тараз су» является единственным в Жамбылской области государственным предприятием жилищно-коммунальной сферы с более чем полувековой историей. На данный момент оно проводит глобальную модернизацию системы водоснабжения областного центра. Однако это стратегическое предприятие столкнулось с проблемой нарушения границ водоохранных зон, что в перспективе может обернуться серьезными последствиями для здоровья населения и экологии.

Об этом рассказал в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» начальник производственно-технического отдела ГКП «Тараз су» гидрогеолог Ажмухан Болтриков.

- Ажмухан Заурбекович, насколько наш регион, город Тараз, обеспечен водой?

- Прежде всего, хочу сказать, что без воды не обходится ни одна отрасль хозяйственной деятельности человека. При сооружении любого населенного пункта в первую очередь определяются источники питьевой воды. Город Тараз в этом отношении имеет огромные преимущества, он расположен на предгорной равнине между водными реками Талас и Аса, где с древних времен селились люди. При археологических раскопках в нашем городе обнаружен керамический каптажный водопровод, свидетельство защиты населения от потребления загрязненной воды и от страшных болезней.

Первые водозаборные скважины были сооружены в 50-х годах прошлого столетия. В основном, использовались для подачи воды по трубам на водозаборные колонки, расположенные на различных расстояниях от скважины. Город разрастался, потребление воды росло, поэтому провели гидрогеологические работы по разведке наиболее водообильных участков междуречья Талас и Аса. Так, в 1965 году были разведаны мощные запасы подземных вод междуречья Талас и Аса, так называемое Талас-Асинское месторождение подземных вод. В слоях рыхлых валунно-галечных отложений образуется мощный поток пресных грунтовых вод, текущих в северном направлении в сторону города Тараза. Они пополняются водами рек, ручьев, талых вод льда и снега, дождей, поливных вод оросительных каналов.

- То есть мы можем быть спокойны по поводу водоснабжения нашего города?

- Можно сказать так. На междуречье Талас и Аса южнее города Тараза были выявлены 6 перспективных участков для строительства водозаборных сооружений подземных вод. Из них 2 водозабора, расположенных вблизи сел Жалпак-тобе и Кумшагал, эксплуатируются для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения Тараза и для водоснабжения заводов химической промышленности. На водозаборных сооружениях, состоящих из определенного количества скважин, глубинными насосами из водоносного горизонта производится откачка подземных вод, которые по магистральным трубопроводам подаются потребителям. В 2010 году была произведена переоценка запасов воды Талас-Асинского месторождения, эксплуатационные запасы подземных вод утверждены в объеме 236,5 тыс. кубических метров в сутки. В настоящее время ГКП «Тараз су», на чьем балансе находятся водозаборные сооружения, для хозяйственно-бытового водоснабжения населения и других объектов подает в город в пределах 70-80 тыс. кубических метров чистейшей воды в сутки. Это 30-40% от всех утвержденных запасов для нужд города. Одним словом, запасами воды месторождения можно обеспечить еще один город Тараз как минимум. По своему качеству и химическому составу извлекаемая из недр вода соответствует всем санитарным нормам и не требует дополнительной очистки. Подземные воды Талас-Асинского месторождения неоднократно отмечались на международных выставках и являются чистейшими в регионе.

- Ажмухан Заурбекович, что такое водоохранные зоны, и для чего они используются?

- Надо отметить, что в связи с постоянным ростом численности населения, развитием сельского хозяйства и промышленности, расширением территории заселения резко увеличивается потребление воды. Хозяйственная деятельность человека часто приводит к нарушению природного состава, то есть чистоты источников воды. В прошлом на Земном шаре, бывало, свирепствовали страшные эпидемии, уносившие миллионы жизней. Вспыхивали они, как правило, в густонаселенных местах, где люди пили воду из поверхностных источников. А вот районам, где питьевая вода поступала из подземных источников, удавалось избежать этого страшного бедствия. Самым распространенным и простейшим типом подземных водозаборных сооружений является колодец, иногда такие колодцы называют «шахтными». В древности они сооружались вручную и имели названия в зависимости от месторасположения, или их даже называли именами людей и племен. Охранялись они как источник жизни. В наше время наиболее распространенным во всем мире типом водозаборных сооружений являются скважины, с помощью которых воду добывают с различных глубин. Обычно, чем глубже скважина, тем более высоконапорную и высокопроизводительную воду она вскрывает и тем более высокий дебит имеет.

Теперь что касается водоохранных зон и их жизненно важного значения. При поисках и разведке перспективных участков для строительства водозаборов подземных вод в обязательном порядке определяются и устанавливаются 3 пояса санитарной охраны с целью защиты водоносных горизонтов от поступления в них загрязненных поверхностных стоков. Источниками загрязнения могут быть промышленные отходы, отходы крупных животноводческих комплексов, свалки бытовых отходов, различные удобрения, применяемые в сельском хозяйстве, а также выгребные ямы и туалеты. При первоначальном утверждении запасов подземных вод Талас-Асинского месторождения в 60-х годах прошлого столетия из-за малой заселенности района определение и установление зоны санитарной охраны второго и третьего поясов не требовались. Сейчас же водозаборные сооружения имеют ограждения в пределах первой зоны санитарной охраны. Так как это стратегический объект, то ограничен доступ посторонним. Круглосуточную охрану ведут специализированные учреждения. Земли вокруг водозаборных сооружений в селах Жалпак-тобе и Кумшагал административно относятся к Жамбылскому району. В связи с этим ГКП «Тараз су» обращалось к представителям района с настоятельными просьбами соблюдать зоны санитарной охраны второго и третьего поясов. По расчетам гидрогеологов, это граница в пределах 600 метров выше и 400 метров ниже водозаборных сооружений, где не должны выделятся земельные участки для индивидуального жилого строительства, не должны быть свалки сельскохозяйственных отходов и выращивание растений с применением различных удобрений.

Несмотря на то, что ГКП «Тараз су» производит хлорирование, обеззараживание добываемой воды, сегодня ситуация может измениться в любой момент. Это чрезвычайно опасно, что в водоохранных зонах селятся люди, устанавливают там туалеты, занимаются сельхоздеятельностью с применением химических удобрений, устраивают свалки отходов. Всё это вымывается в почву и поступает в грунтовые воды.

Мы постоянно обращаемся к населению города Тараза, объясняем, что на территории города для бесперебойного обеспечения чистой питьевой водой круглосуточно работают 15-20 водозаборных скважин. Конечно, скважины имеют охранное помещение и ограждение для ограничения доступа посторонним. Тем не менее, вокруг отдельных водозаборных скважин выбрасываются бытовой мусор и обнаружены незаконный захват территории санитарной охраны и возведение зданий и сооружений. Необходимо освободить водоохранные зоны от всего этого и обеспечить нормальное функционирование водоснабжающего предприятия во избежание серьезных последствий для здоровья населения. Как часть окружающей нас среды, подземные воды требуют охраны, регионального использования и сохранения чистоты в интересах будущих поколений.

- Спасибо за беседу!

Для справки:

ГКП «Тараз су» добывает подземные воды Талас-Ассинского месторождения для водоснабжения города, предоставляя услуги бесперебойного водоснабжения и водоотведения населению города, насчитывающему более 365 тыс. человек. Город Тараз является одним из наиболее обеспеченных пресными подземными водами населенных пунктов страны, потребляющих питьевую воду только из артезианских скважин. По мнению специалистов, Тараз в обозримом будущем всегда будет снабжаться чистой качественной водой благодаря своему удачному географическому положению и структуре подземных водоносных пластов. По имеющимся запасам и качеству воды, количеству разведанных запасов подземных вод Жамбылская область лидирует в стране – здесь выявлено 40 крупных месторождений воды.

На балансе основанного в 1952 году ГКП «Тараз су» находятся 586,2 км водопроводных и 290,5 км канализационных сетей города. «Тараз су» имеет 11 накопительных резервуаров и 93 артезианские скважины для подъема воды. На территории Тараза находятся 43 подземные скважины, 29 - в населенном пункте Кумшагал мощностью 111 тыс. кубов воды в сутки и 21 на головном водозаборе Жалпак-тобе мощностью 69 тыс. кубов.