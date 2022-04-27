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Прекратить постоянно доказывать инвалидность призывают мажилисмены

Автор:  
Серик Сабеков
27 Апреля 2022, 13:01
Прекратить постоянно доказывать инвалидность призывают мажилисмены

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Магеррам Магеррамов заявил, что надо облегчать, а не усложнять и без того непростую жизнь лиц с инвалидностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следует прекратить практику постоянного доказывания инвалидности по очевидным заболеваниям. Надо облегчать, а не усложнять и без того непростую жизнь для детей и взрослых людей с инвалидностью и их семей», - сказал мажилисмен Магеррам Магеррамов, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова на пленарном заседании палаты.

Депутат продолжил, что дети с ментальным нарушением не имеют доступа к техническим средствам реабилитации.

«Мы сейчас говорим о тех детях с ментальным нарушением, у которых их умственные возможности позволяют заниматься на ноутбуках, как и в целом учиться по специальной программе. В прошлом созыве наша фракция добивалась возможности получения для детей с инвалидность одновременно социального пособия и пособия по потере кормильца. Этот вопрос был решен положительно. Остается открытой проблема со взрослыми лицами с инвалидностью. Их ставят перед выбором: либо пособие по инвалидности, либо пенсия. Считаем, это не тот вопрос, где государство должно мелочиться. Призываем Правительство решить вопрос таким образом, чтобы, у взрослых людей с инвалидностью не было такого выбора и дать им законное право на получение и социального пособия, и пенсии при достижении необходимого возраста», - добавил Магеррам Магеррамов.

Ранее сообщалось, что представлены новые меры по поддержке лиц с инвалидностью в Казахстане. Законопроектом предлагается поправка, в рамках которой таксопарки на каждые десять такси должны будут обеспечивать одно такси, приспособленное для лиц с инвалидностью.


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