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Прекратить поддержку воюющих сторон призвали на конференции по Ливии
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Участники международной конференции по Ливии, проходившей в воскресенье в Берлине, договорились поддерживать оружейное эмбарго ООН и призвали прекратить военную поддержку враждующих группировок в этой стране, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Среди участников были Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, канцлер Германии Ангела Меркель, российский президент Владимир Путин, главы Турции и Франции Реджеп Тайип Эрдоган и Эмманюэль Макрон, а также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
По итогам четырехчасовых консультаций было принято заявление, закрепляющее основные договоренности, среди которых отказ от поставок оружия, прекращение огня и возобновление процесса примирения.
Документ подписали представители 12 стран, а также Организации Объединенных Наций, Европейского союза, Африканского союза и Лиги арабских государств.
«Мы все согласны с тем, что должны уважать эмбарго на поставки оружия и контролировать эмбарго жестче, чем это было в прошлом», - сказала канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи.
Она добавила, что лидеры, которые приняли участие в саммите, согласились продолжить встречи для обеспечения продолжения процесса, чтобы «люди в Ливии получили свое право на мирную жизнь».
Глава признанного ООН ливийского правительства национального согласия Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар также были в Берлине, но отказались сидеть за одним столом или встречаться друг с другом.
Канцлер ФРГ и министр иностранных дел Германии Хайко Маас провели переговоры с лидерами враждующих сторон Ливии по отдельности. «Мы говорили с ними индивидуально, поскольку различия между ними настолько велики, что в данный момент они не разговаривают друг с другом», - сказала Меркель.
Тем временем Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проинформировал журналистов об обязательствах стран «воздерживаться от вмешательства» в конфликт или внутренние дела Ливии. «Итогом саммита стало понимание того, что военного решения конфликта в Ливии не существует», - заявил он после мероприятия.
«Я надеюсь, что принятые сегодня обязательства будут способствовать долгосрочному урегулированию ливийского кризиса. Нам нужно прекратить огонь», - сказал Гутерриш.
Отметим, гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года. Ливийская национальная армия контролирует значительную часть территории на востоке страны. В апреле прошлого года она начала наступление против сил, поддерживающих правительство национального согласия в Триполи.
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