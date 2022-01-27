+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Прекратить клевету на сотрудников правоохранительных органов просит вдова полицейского

27 Января 2022 15:41
Поделиться:
Прекратить клевету на сотрудников правоохранительных органов просит вдова полицейского

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прекратить клевету на сотрудников правоохранительных органов просит супруга полицейского, погибшего в 2006 году, Айгуль Жумадилова на своей странице в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Рекордное число инфицированных за сутки зарегистрировали в СКО
Уголовное дело Карима Масимова проходит под грифом «Совершенно секретно» 35 человек эвакуировали при пожаре в Кокшетау Подозреваемого в нанесении ущерба на 10 млн тенге задержали в Туркестанской области

«Люди, перестаньте клеветать и осуждать наших полицейских! Почему в соцсетях вы занимаетесь преследованием полиции??? Из всего прочитанного мною, много фейков и недостоверной информации. Если, наверное, выяснять кто такие, скорее всего, окажутся, что пишут и жалуются родственники и близкие митинговавших мародеров и преступников, которые принимали активное участие в погромах. Мол, они ни в чем не виноваты. Если они не виноваты, тогда почему митинговавшие мародеры и преступники били и убивали полицейских??? Какое они имели на это право??? Я, как жена покойного полицейского, погибшего при исполнении служебного долга, прекрасно знаю их работу. Работа полицейских опасная, рискуя своей жизнью, они исполняют свой служебный долг. Борются за безопасность людей. Они, как и другие, могли выбрать другую профессию. Но у них своя цель – служить родине и народу и приносить пользу своему народу. Не каждый пойдет на такое», – написала А. Жумадилова.

По ее мнению, люди, которые обвиняют сотрудников полиции в социальных сетях, не считаются с чувствами близких, членов семей погибших полицейских.

А. Жумадилова напомнила, что все люди в трудных ситуациях взывают к помощи полиции, и полицейские эту помощь оказывают. Но, когда нет опасности, многие позволяют себе необоснованно и бездоказательно обвинять полицейских во всевозможных злоупотреблениях.

«Люди, где Ваша человечность??? Где Ваша порядочность??? Будьте, хотя бы, просто честными людьми. Не разносите чьи-то слухи и выдумки», – просит вдова сотрудника полиции.

Подписывайтесь на наш канал:

#Общество   #ЧП-2022  
Поделиться:

Автор:

Мейрамбек Байгарин

Новости по теме
Рекордное число инфицированных за сутки зарегистрировали в СКО
Уголовное дело Карима Масимова проходит под грифом «Совершенно секретно»
35 человек эвакуировали при пожаре в Кокшетау
Подозреваемого в нанесении ущерба на 10 млн тенге задержали в Туркестанской области
Популярное
1 Еще одного мародера задержали в Алматы
2 Жертв компании “Safari Mebel” ищет полиция Алматы
3 Арыстангани Заппаров назначен на должность начальника ДП Алматинской области
4 Президент РК назначил Еркина Тукумова директором КИСИ
5 Обворовавшую магазин в аэропорту семейную пару задержали в Алматы
6 Сенат предложил отменить необходимость согласования с Елбасы государственных инициатив
Читайте также
Манипуляция: ВОЗ заявила, что нет необходимости в бустерных дозах для здоровых детей
Новые подходы к определению уровня бедности предлагают использовать депутаты
Еще одного мародера задержали в Алматы
Жертв компании “Safari Mebel” ищет полиция Алматы
Арыстангани Заппаров назначен на должность начальника ДП Алматинской области
Президент РК назначил Еркина Тукумова директором КИСИ
Обворовавшую магазин в аэропорту семейную пару задержали в Алматы
Сенат предложил отменить необходимость согласования с Елбасы государственных инициатив
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив