Прекратить клевету на сотрудников правоохранительных органов просит вдова полицейского

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прекратить клевету на сотрудников правоохранительных органов просит супруга полицейского, погибшего в 2006 году, Айгуль Жумадилова на своей странице в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Люди, перестаньте клеветать и осуждать наших полицейских! Почему в соцсетях вы занимаетесь преследованием полиции??? Из всего прочитанного мною, много фейков и недостоверной информации. Если, наверное, выяснять кто такие, скорее всего, окажутся, что пишут и жалуются родственники и близкие митинговавших мародеров и преступников, которые принимали активное участие в погромах. Мол, они ни в чем не виноваты. Если они не виноваты, тогда почему митинговавшие мародеры и преступники били и убивали полицейских??? Какое они имели на это право??? Я, как жена покойного полицейского, погибшего при исполнении служебного долга, прекрасно знаю их работу. Работа полицейских опасная, рискуя своей жизнью, они исполняют свой служебный долг. Борются за безопасность людей. Они, как и другие, могли выбрать другую профессию. Но у них своя цель – служить родине и народу и приносить пользу своему народу. Не каждый пойдет на такое», – написала А. Жумадилова.

По ее мнению, люди, которые обвиняют сотрудников полиции в социальных сетях, не считаются с чувствами близких, членов семей погибших полицейских.

А. Жумадилова напомнила, что все люди в трудных ситуациях взывают к помощи полиции, и полицейские эту помощь оказывают. Но, когда нет опасности, многие позволяют себе необоснованно и бездоказательно обвинять полицейских во всевозможных злоупотреблениях.

«Люди, где Ваша человечность??? Где Ваша порядочность??? Будьте, хотя бы, просто честными людьми. Не разносите чьи-то слухи и выдумки», – просит вдова сотрудника полиции.