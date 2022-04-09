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    12:00, 09 Апрель 2022 | GMT +6

    Прекрасная весна в Алматы - фоторепортаж

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Наступила долгожданная пора года - весна. Как и с каким настроением алматинцы встречают весну - в фоторепортаже от корреспондента МИА «Казинформ».

    В Алматы наступила настоящая весна. После мартовских холодов, апрель радует теплом и солнечной погодой.

    Тёплые пальто алматинцы сразу же сменили на футболки и лёгкие платья. В мегаполисе температура воздуха достигает 27 градусов. По прогнозу синоптиков, температура воздуха в середине апреля поднимется до 30 градусов.

    С наступлением весны природа расцветает. На деревьях появились первые почки, бутоны, зацвели цветы, а молодая трава радует глаз зеленью. При такой весенней погоде к середине апреля зацветёт урюк, а там и яблони.

    Весна - отличное время для прогулок. На улицах все больше людей. На лицах горожан невозможно не заметить радостные улыбки.

    Пользователи сети охотно делятся снимками цветущего города.



    Теги:
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