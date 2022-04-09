Прекрасная весна в Алматы - фоторепортаж

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Наступила долгожданная пора года - весна. Как и с каким настроением алматинцы встречают весну - в фоторепортаже от корреспондента МИА «Казинформ».

В Алматы наступила настоящая весна. После мартовских холодов, апрель радует теплом и солнечной погодой.

Тёплые пальто алматинцы сразу же сменили на футболки и лёгкие платья. В мегаполисе температура воздуха достигает 27 градусов. По прогнозу синоптиков, температура воздуха в середине апреля поднимется до 30 градусов.

С наступлением весны природа расцветает. На деревьях появились первые почки, бутоны, зацвели цветы, а молодая трава радует глаз зеленью. При такой весенней погоде к середине апреля зацветёт урюк, а там и яблони.

Весна - отличное время для прогулок. На улицах все больше людей. На лицах горожан невозможно не заметить радостные улыбки.

Пользователи сети охотно делятся снимками цветущего города.



