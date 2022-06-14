17:55
14 Июня 2022 17:09
Прекращены полномочия сенатора Бейбита Исабаева
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14 июня 2022 года под председательством Нурлана Абдирова состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
На заседании были приняты постановления о прекращении полномочий депутата Сената Парламента Республики Казахстан Бейбита Исабаева, а также о наступлении оснований, влекущих прекращение полномочий депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан Берика Абдигалиулы и Саясата Нурбека.
ЦИК внесет представления о досрочном прекращении полномочий депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан Б. Абдигалиулы и С. Нурбека в Мажилис.
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