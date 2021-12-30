Прекращены полномочия депутата Сената Парламента РК
НУР-СУЛАН. КАЗИНФОРМ - Прекращены полномочия депутата Сената Парламента РК Нурлана Кылышбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Депутаты Сената Парламента РК проголосовали за соответствующее постановление на пленарном заседании палаты.
«Нурлан Наурызович обратился с заявлением о прекращении депутатских полномочий в связи с переходом на другую работу. Центральная избирательная комиссия рассмотрела это заявление и внесла соответствующее представление в Сенат», - сказал спикер палаты Маулен Ашимбаев.
Было отмечено, что Нурлан Наурызович проработал депутатом от Алматинской области более пяти лет.
«В этот период он активно участвовал в законотворческой работе Сената, решении вопросов регионов, внес свой вклад в деятельность палаты. Немало труда вложил и в эффективную организацию работы Комитета. Поэтому мы выражаем признательность и благодарность за депутатскую деятельность Нурлана Наурызовича», - добавил Маулен Ашибаев.
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