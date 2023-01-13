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Прекращены полномочия депутата Сената Андрея Лукина

13 Января 2023, 17:16
Прекращены полномочия депутата Сената Андрея Лукина

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства прекращены полномочия депутата Сената Парламента Республики Казахстан Лукина Андрея Ивановича. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Андей Лукин родился в 1961 году городе Целинограде. Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт, инженер-строитель (1983); Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, юрист-правовед (1993).

Трудовая деятельность: пожарный СВПЧ-855 УВД Целиноградского облисполкома (1982-1983); старший инженер треста «Целинтрансстрой» (1985); оперуполномоченный ОБХСС Советского РОВД, старший оперуполномоченный, заместитель начальника ОБХСС Целиноградского ГОВД, начальник 2-го отделения милиции г. Целиноград, начальник Восточного отдела внутренних дел г. Акмола, начальник управления внутренних дел г.Акмола, начальник УГСК г. Акмола, начальник управления экономической полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан, начальник Восточного ОВД г. Акмола (1985-1998); директор департамента жилья г. Астана (1998-2003); директор департамента и правовой работы аппарата Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (07.2003-09.2003); вице-министр индустрии и торговли Республики Казахстан (2003-2005); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) (2005-2012); первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) (2012-2014); заместитель акима г.Астана (2014-2017); заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан (2017-2019).

С августа 2019 года - депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

Фото: senate.parlam.kz


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