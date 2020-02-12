Прекращены полномочия члена ЦИК РК Акылбека Ихданова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мажилис Парламента РК прекратил полномочия члена Центральной избирательной комиссии РК Акылбека Ихданова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Мажилис Парламента поступило обращения члена ЦИК РК Акылбека Жамеловича Ихданова о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. Акылбек Ихданов был назначен на должность члена ЦИК постановлением Мажилиса Парламента РК от 5 сентября 2018 года. В соответствии с подпунктом 1 пункта 6 статьи 19 Конституционного закона «О выборах в РК», член избирательной комиссии освобождается от исполнения обязанностей в случае подачи заявления по собственному желанию», – сказал депутат Нурлан Абдиров, выступивший с докладом.

Мажилисмены единогласно проголосовали за освобождение от исполнения обязанностей члена ЦИК Акылбека Ихданова.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин отметил, что А. Ихданов является грамотным юристом, который занимал ответственные должности на госслужбе, и пожелал успехов в будущем, а также вручил благодарственное письмо.