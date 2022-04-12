Прекращается движение по Центральному мосту в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В связи с закрытием Центрального моста на ремонт дорожного покрытия, с 11 апреля временно ограничено автомобильные движение через мост, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с закрытием Центрального моста на ремонт дорожного покрытия, с 11 апреля временно ограничено автомобильные движение через мост. Движение городских автобусных маршрутов будет временно изменено. На маршрутах №№3,4,7,12,14,15,20,21 движение будет идти от остановки «Абай» по улице Пушкина по проспекту Бейбарыса. Маршрут №1 будет осуществляться от остановки «Абай» по улице Молдагуловой через мост по проспекту Бейбарыса. Движение автобусного маршрута №30 будет производится следующим образом: от «Парка Победы» через мост Авангард-Жилгородок до кольцевой «Акжайык».

В движении других автобусных маршрутов, курсирующих по городу Атырау, изменений не будет. Приносим извинения за временные неудобства», - сообщили в пресс- службе городского акимата.

Движение автобусных маршрутов: маршрут №3 - «рынок Аламан-мкр.Атырау-рынок Дина». Маршрут №4 - «мкр.Нурсая- рынок Дина». маршрут №7 - «Лесхоз-мкр.Авангард- Химпоселок - ЖД Вокзал». Маршрут №12 - «мкр.Авангард-п.Балыкшы». Маршрут №14 - «мкр. Авангард-ЖД вокзал». Маршрут №15 - «мкр.Саркамыс-ЖД Вокзал-мкр.Береке». Маршрут №20 - «рынок Аламан-мкр.Атырау-п.Балыкшы». Маршрут №21 - «СМП-163 – мкр. Жеруйык». маршрут №30 - «Парк Победы-Жилгородок».