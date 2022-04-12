Прекращается движение по Центральному мосту в Атырау
«В связи с закрытием Центрального моста на ремонт дорожного покрытия, с 11 апреля временно ограничено автомобильные движение через мост. Движение городских автобусных маршрутов будет временно изменено. На маршрутах №№3,4,7,12,14,15,20,21 движение будет идти от остановки «Абай» по улице Пушкина по проспекту Бейбарыса. Маршрут №1 будет осуществляться от остановки «Абай» по улице Молдагуловой через мост по проспекту Бейбарыса. Движение автобусного маршрута №30 будет производится следующим образом: от «Парка Победы» через мост Авангард-Жилгородок до кольцевой «Акжайык».
В движении других автобусных маршрутов, курсирующих по городу Атырау, изменений не будет. Приносим извинения за временные неудобства», - сообщили в пресс- службе городского акимата.
Движение автобусных маршрутов: маршрут №3 - «рынок Аламан-мкр.Атырау-рынок Дина». Маршрут №4 - «мкр.Нурсая- рынок Дина». маршрут №7 - «Лесхоз-мкр.Авангард-