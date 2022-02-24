Преимущество произведенной в Казахстане техники назвали в Мининдустрии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О прозрачности стоимости произведенной в Казахстане техники заявил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Истинные цены на импортную сельхозтехнику вы никогда не увидите. Возможно, ее себестоимость составляет 10 тенге, ввозят в страну и продают по 25 тенге, а когда зарубежные заводы приедут в нашу страну, можно будет посмотреть цены на технику. Это влияет на прозрачность ее стоимости», - сказал Марат Карабаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Ранее вице-министр рассказал об алгоритме уплаты утилизационного сбора при импорте автомобиля.

«Алгоритм работы утильсбора был написан таким образом, что его должны платить как импортер, так и отечественный производитель. Но вместо зачета, мы пошли таким путем, чтобы деньги возвращались производителю. Чтобы импортная машина поступила на рынок РК, импортер сначала платит утильсбор, потом получает бумагу о том, что утилизационный сбор уплачен, и только потом машина поступает в обращение», - сказал Марат Карабаев.