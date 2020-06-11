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Преимущество при конкурсе на грант получат обладатели  знака отличия за патриотизм

11 Июня 2020 18:27
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Преимущество при конкурсе на грант получат обладатели  знака отличия за патриотизм

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Награжденные знаком отличия за проявленный патриотизм и активную гражданскую позицию выпускники будут иметь преимущество при конкурсе на грант. Об этом сообщил директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адилет Тойбаев в ходе онлайн-брифинга на площадке МОН в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Также вводится преимущественное право при конкурсе на грант для награжденных знаком отличия за проявленный патриотизм и активную гражданскую позицию. Данное новшество тоже в этом году вводится», - сказал Адилет Тойбаев.

Он также назвал новшество при сдаче документов.

«Еще одно новшество, которое ожидает наших абитуриентов в этом году, это предоставление документов на конкурс и на зачисление в высшие учебные заведения посредством портала электронного правительства. В этом году не нужно будет приходить абитуриентам в высшие учебные заведения, в приемную комиссию. У них появляется удобная возможность предоставления документов на грантовый конкурс и зачисление в высшее учебное заведение посредством портала электронного правительства. Для этого нужно только иметь ЭЦП», - добавил Адилет Тойбаев.


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#Образование   #Вузы  
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Автор:

Серик Сабеков

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