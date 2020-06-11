Преимущество при конкурсе на грант получат обладатели знака отличия за патриотизм
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Награжденные знаком отличия за проявленный патриотизм и активную гражданскую позицию выпускники будут иметь преимущество при конкурсе на грант. Об этом сообщил директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адилет Тойбаев в ходе онлайн-брифинга на площадке МОН в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Также вводится преимущественное право при конкурсе на грант для награжденных знаком отличия за проявленный патриотизм и активную гражданскую позицию. Данное новшество тоже в этом году вводится», - сказал Адилет Тойбаев.
Он также назвал новшество при сдаче документов.
«Еще одно новшество, которое ожидает наших абитуриентов в этом году, это предоставление документов на конкурс и на зачисление в высшие учебные заведения посредством портала электронного правительства. В этом году не нужно будет приходить абитуриентам в высшие учебные заведения, в приемную комиссию. У них появляется удобная возможность предоставления документов на грантовый конкурс и зачисление в высшее учебное заведение посредством портала электронного правительства. Для этого нужно только иметь ЭЦП», - добавил Адилет Тойбаев.
- Как будет обеспечена безопасность учащихся на ЕНТ в столице
- В МОН РК предостерегли абитуриентов от вузов-«пылесосов»
- Названы казахстанские вузы-аутсайдеры
- От ЕНТ освободят обладателей международных стандартизированных тестов
- Ведущие вузы смогут повышать проходные баллы по некоторым специальностям
- Система присуждения образовательных грантов изменилась в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана