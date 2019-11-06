Преимущества внедрения ОСМС обсудили в Восточно-Казахстанской области

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В акимате Восточно-Казахстанской области прошло заседание регионального штаба по вопросам внедрения обязательного социального медицинского страхования под председательством заместителя акима области Асем Нусуповой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр Семея.

В совещании приняли участие заместитель председателя правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Марат Шоранов, руководитель управления здравоохранения ВКО Ильяс Мухамеджан, а также представители медицинских организаций области.

Марат Шоранов напомнил, что система обязательного социального медицинского страхования запускается в Казахстане с 1 января 2020 года. При ежемесячных выплатах в Фонд ОСМС любой человек будет иметь возможность получить расширенную медицинскую помощь. Страховая медицина включает в себя не только плановое стационарное лечение и лекарственное обеспечение, но и высокоспециализированные медицинские услуги, реабилитационную поддержку, консультационно-диагностическую помощь, сестринский уход и паллиативную помощь.

Таким образом, основными преимуществами ОСМС являются возможность выбора клиники и врача, снижение личных расходов на медобслуживание, поскольку фонд покрывает расходы, вдобавок пакет страховки не ограничен по сумме и не зависит от взносов, а сама страховка обеспечивает диагностику, лечение и дорогостоящие операции.

В рамках госзаказа медицинских услуг для обеспечения ГОБМП И ОСМС из бюджета республики на 2020 год планируют выделить 1 506,6 млрд тенге, в том числе беспрецедентные 518,2 млрд тенге - за счет обязательного медицинского страхования. В Восточном Казахстане в 6,6 раза возрастет финансирование консультативно-диагностической помощи, в 3 раза - стационарозамещающей, в 1,3 – стационарной, в 9,8 раз – восстановительного лечения и медицинской реабилитации.

Ожидается, что в 2020 году будет застраховано 95% населения страны. По информации Марата Шоранова, в ВКО на сегодня условно застрахованы 86% жителей. Не актуализирован статус 44,9 тысячи человек, показатели ниже республиканских в Катон-Карагайском, Жарминском районах, районе Алтай, Усть-Каменогорске и Семее. Проверить свой социальный статус можно на портале egov.kz. Все, что для этого требуется – указать свой ИИН и получить сообщение с одним из статусов: «Работающий», «Получатель социальных выплат», «Дети до 18 лет», «Зарегистрированные самозанятые». Если же приходит сообщение «Статус не определен», Вы рискуете быть незастрахованным, поэтому необходимо встать на учет, если Вы безработный, обратившись в Центр обслуживания населения, Центр занятости или акимат, а если заняты в неформальном секторе экономики, то необходимо зарегистрироваться как ИП или начать платить Единый совокупный платеж.

Помимо этого, Фонд медицинского социального страхования разработал специальный плагин Saqtandyrý, который поможет определить статус застрахованности с помощью ввода ИИН. Марат Шоранов рекомендовал всем медицинским организациям разместить данный плагин на сайтах организаций. Также он отметил, что до 1 декабря медицинские информационные системы необходимо интегрировать с информационной системой Министерства здравоохранения и ИС Saqtandyrý для того чтобы определять статус восточноказахстанцев в автоматизированном режиме.

В завершение заседания были выработаны протокольные поручения. До конца 2019 года необходимо завершить работу по актуализации статуса неформально занятых граждан, довести до организаций всех форм собственности информацию о необходимости своевременного осуществления платежей в систему ОСМС, с учетом планируемого роста объемов финансирования провести анализ инфраструктуры на предмет возможности освоения объемов закупа на 2020 год по видам медицинских услуг, провести информационно-разъяснительную работу и обеспечить прокрутку аудио-, видеороликов в местах массового скопления людей.