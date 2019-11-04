Преимущества внедрения ОСМС обсудили в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Преимущества внедрения ОСМС обсудили в ВКО, передает МИА «Казинформ».

В акимате области прошло заседание регионального штаба по вопросам внедрения обязательного социального медицинского страхования под председательством заместителя акима области Асем Нусуповой.

Заместитель председателя Правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Марат Шоранов напомнил, что система обязательного социального медицинского страхования запускается в Казахстане с 1 января 2020 года. При ежемесячных выплатах в Фонд ОСМС, любой человек будет иметь возможность получить расширенную медицинскую помощь. Страховая медицина включает в себя не только плановое стационарное лечение и лекарственное обеспечение, но и высокоспециализированные медицинские услуги, реабилитационную поддержку, консультационно-диагностическую помощь, сестринский уход и паллиативную помощь.





Таким образом, основными преимуществами ОСМС являются: возможность выбора клиники и врача, снижение личных расходов на медобслуживание, поскольку Фонд покрывает расходы, вдобавок пакет страховки не ограничен по сумме и не зависит от взносов, а сама страховка обеспечивает диагностику, лечение и дорогостоящие операции.

Примечательно, что в рамках госзаказа медицинских услуг для обеспечения ГОБМП И ОСМС из бюджета республики на 2020 год планируют выделить 1 506,6 млрд тенге, в том числе беспрецедентные 518,2 млрд тенге - за счет обязательного медицинского страхования. В Восточном Казахстане в 6,6 раз возрастет финансирование консультативно-диагностической помощи, в 3 раза стационарозамещающей, в 1,3 – стационарной, в 9,8 раз – восстановительного лечения и медицинской реабилитации.

Ожидается, что в 2020 году будет застраховано 95% населения страны. По информации Марата Шоранова, в Восточном регионе на сегодняшний день условно застрахованы 86% жителей. В настоящий момент не актуализирован статус 44,9 тыс. человек, особенно показатели ниже республиканских в Катон-Карагайском, Жарминском районах, районе Алтай, Усть-Каменогорске и Семее. Проверить свой социальный статус можно на портале egov.kz. Все, что для этого требуется – указать свой ИИН и получить сообщение с одним из статусов: «Работающий», «Получатель социальных выплат», «Дети до 18 лет», «Зарегистрированные самозанятые». Если же вам приходит сообщение «Статус не определен», вы рискуете быть незастрахованным, поэтому необходимо встать на учет, если вы безработный, обратившись в Центр обслуживания населения, Центр занятости или акимат, а если заняты в неформальном секторе экономики, то необходимо зарегистрироваться как ИП или начать платить Единый совокупный платеж.

Помимо этого, Фонд медицинского социального страхования разработал специальный плагин «Saqtandyrý», который поможет определить статус застрахованности с помощью ввода ИИН. Марат Шоранов рекомендовал всем медицинским организациям разместить данный плагин на сайтах организаций. Также он отметил, что до 1 декабря медицинские информационные системы необходимо интегрировать с информационной системой Министерства здравоохранения и ИС «Saqtandyrý» для того, чтобы определять статус восточноказахстанцев в автоматизированном режиме.

В завершение заседания были выработаны протокольные поручения. До конца 2019 года необходимо завершить работу по актуализации статуса неформально занятых граждан, довести до организаций всех форм собственности информацию о необходимости своевременного осуществления платежей в систему ОСМС, с учетом планируемого роста объемов финансирования провести анализ инфраструктуры на предмет возможности освоения объемов закупа на 2020 год по видам медицинских услуг, провести информационно-разъяснительную работу и обеспечить прокрутку аудио-, видео роликов в местах массового скопления людей.







