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Преимущества стран ЕАЭС поможет реализовать морской судоходный канал «Евразия» - академик Владимир Ремыга

Автор:  
Нарымбек Исмагулов
27 Октября 2020, 15:49
Преимущества стран ЕАЭС поможет реализовать морской судоходный канал «Евразия» - академик Владимир Ремыга

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Реализация проекта «Евразия» сделает страны Центральной Азии практически морскими державами. Такое мнение высказал председатель Координационного совета Международного конгресса промышленников и предпринимателей, академик РАЕН Владимир Ремыга, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Москве.

Выступая на видеофоруме на тему «Сопряжение евразийского экономического союза и китайской инициативы «Один пояс, один путь», В.Ремыга отметил, что страны ЕАЭС обладают огромным неисчерпанным потенциалом в вопросе обеспечения быстрых трансконтинентальных связей между Европой и Азией. Однако расширение торгового оборота требует создания соответствующей транспортно-логистической инфраструктуры.

«Самым масштабным может стать проект создания Транс-Евразийского пояса «Развитие» (прим., ТЕПР), который был выдвинут ведущими российскими учеными еще в конце прошлого века», - сказал В.Ремыга, добавив, что сегодня это может быть реализовано в форме мультимодальных транспортно-логистических центров, которые могут быть интегрированы с соседними государствами.

«Одним из наиболее ярких проектов, реализующих пространственные преимущества стран ЕАЭС является проект строительства морского судоходного канала «Евразия» между Каспийским и Азовским морями. Длина канала 680 км, технических проблем здесь нет - больше проблем с договоренностями между странами, - заявил В.Ремыга. - Осуществление этого проекта сделает страны Центральной Азии практически морскими державами».

Академик также отметил необходимость разработки комплексной транспортно-логистической стратегии развития ЕврАзЭС в тесной увязке с включением хозяйственных связей стран Большого евразийского партнерства, в особенности с Китаем и его инициативой «Один пояс, один путь».

Напомним, 26-27 октября в рамках форума представители государственных органов, бизнеса и научный кругов стран ЕАЭС и КНР проводят обмен мнениями по вопросам глобальных экономических вызовов и восстановления экономик после пандемии.

Организаторами мероприятия выступают Евразийская экономическая комиссия при генеральной поддержке Делового совета ЕАЭС, РСПП и Деловой России.


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