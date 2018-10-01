Преимущества развития «умных» городов назвали в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в рамках Qаzaqstan Technology Forum прошел круглый стол на тему «Внедрение «Smart city», в ходе которого эксперты обозначили критерии «умных» городов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие стало своеобразной диалоговой платформой для рассмотрения вопросов развития «умных» городов.

«Сегодня практически любой город имеет хотя бы минимальный набор «умных» элементов, например, ту же систему видеонаблюдения. «Умный» город - это город, объекты и субъекты которого работают с максимальной пользой для города и его жителей», - сказал председатель правления «Astana Innovations» Олжас Сартаев.

Кроме того, в пресс-службы компании было отмечено, что с развитием «умного» города у жителей появляется ряд преимуществ, среди которых безопасность, снижение коммунальных платежей, контроль ситуации на дорогах, оптимизация работы общественного транспорта и многое другое.