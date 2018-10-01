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Преимущества развития «умных» городов назвали в Астане

12 Октября 2018 19:10 106
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Преимущества развития «умных» городов назвали в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в рамках Qаzaqstan Technology Forum прошел круглый стол на тему «Внедрение «Smart city», в ходе которого эксперты обозначили критерии «умных» городов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Мероприятие стало своеобразной диалоговой платформой для рассмотрения вопросов развития «умных» городов.

«Сегодня практически любой город имеет хотя бы минимальный набор «умных» элементов, например, ту же систему видеонаблюдения. «Умный» город - это город, объекты и субъекты которого работают с максимальной пользой для города и его жителей», - сказал председатель правления «Astana Innovations» Олжас Сартаев.

Кроме того, в пресс-службы компании было отмечено, что с развитием «умного» города у жителей появляется ряд преимуществ, среди которых безопасность, снижение коммунальных платежей, контроль ситуации на дорогах, оптимизация работы общественного транспорта и многое другое.

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Ключевые слова: Астана,
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Автор:

Камила Амирова

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