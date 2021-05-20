Преимущества прямых выборов сельских акимов назвали в КИСИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Алуа Жолдыбалина прокомментировала принятые сегодня поправки касательно выборов акимов сельских округов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня на заседании Сената Парламента РК был рассмотрены изменения и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выборов, которые в первую очередь направлены на внедрение прямых выборов акимов городов районного значения, сёл, посёлков и сельских округов. Повышение качества жизни сельского населения и устойчивое развитие сельских территорий является важнейшей задачей государственного управления. Данные исследований последних лет указывают на то, что социальная структура села претерпевает ряд изменений, обусловленные такими глобальными трендами как урбанизация, рост влияния миграционных процессов, преобразование условий хозяйственной деятельности и многое другое. Это в свою очередь, требует оптимизации набора инструментов управления развитием сельских территорий», - сказала Алуа Жолдыбалина в телефонном разговоре корреспонденту Казинформа.

По ее словам, в сельских населенных пунктах проживает около 40% населения. Количество сел, имеющих аппарат акима, составляет более 2 тысяч сел, соответственно выстраивание эффективных механизмов управления сельскими территориями затрагивает интересы большого числа казахстанцев.

«В текущем году в Казахстане впервые пройдут прямые выборы сельских акимов. Согласно разрабатываемой системе государственного и местного управления дальнейшее реформирование госуправления на местах направлено на расширение и вовлечение сельчан в управление местными территориями», - отметила спикер.

В качестве сильных сторон нововведений касательно выборности акимов она выделила следующее:

• образование Кенеса - местного коллегиального органа, который будет принимать решения по важным для каждого жителя села вопросам местного значения;

• самовыдвижение кандидатов в акимы сельского округа;

• ответственность акимов сельского округа перед Кенесом;

• инициирование (согласование) собранием местного сообщества или/и Кенесом решения о досрочном прекращении полномочий акима сельского округа.

«В целом, можно предположить, что введение данных нововведений в действие повысит участие граждан в принятии решений вопросов местного значения посредством делегирования гражданами своих властных полномочий институтам собрания местного сообщества, Кенесам и избранному акиму. Как показывает международный опыт, административная и фискальная децентрализации стали одной из эффективных организационно-экономических основ для осуществления самостоятельного управления коммунальной собственностью сельских территорий, поддержания социального благополучия населения и росту гражданской ответственности на местах»,- заключила А. Жолдыбалина.