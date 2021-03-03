Преимущества пилотного проекта «Аshyq» для объектов бизнеса назвали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Преимущества пилотного проекта «Аshyq» для объектов бизнеса и горожан назвали в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции и поддержки объектов предпринимательства в период введения ограничительных мероприятий на объектах предпринимательства в городах Нур-Султане, Алматы, и Караганде начата реализация пилотного проекта «Ashyq».

Проект реализуется на следующих объектах предпринимательства: фитнес-клубы, спа-центры, сауны, бассейны, компьютерные клубы (за исключением лиц до 18 лет), боулинг-клубы.

Заместитель директора палаты предпринимателей «Атамекен» города Нур-Султан Куанышбек Мукаш рассказал об особенностях пилотного проекта.

«Объекты предпринимательства участвуют в пилотном проекте добровольно. Соответственно, отличие в том, что те объекты которые участвуют в проекте «Аshyq» имеют права работать по условиям предыдущей зоны. По фактам выявления зараженных коронавирусом каждый регион относится к определенной цветовой зоне. Соответственно, в каждой зоне есть ограничения по объектам социально-экономической деятельности. К примеру, если в «желтой» зоне фитнес-залам разрешено работать 6 дней в неделю, то используя «Аshyq» будет возможность работать в «зеленой» зоне, там где в воскресенье разрешено работать. Такие преимущества использования программы «Аshyq», - сказал К. Мукаш.

Главный санитарный врач Нур-Султана также пояснила, в чем преимущество использования данного приложения.

«Преимущество проекта в том, что если, к примеру, эпидемиологическая ситуация в столице будет находиться в «красной» зоне, то объекты которые участвуют в пилоте, имеют право работать по «желтой» зоне, то есть по более-менее ослабленному режиму. Если эпидемиологическая ситуация по оценке будет находиться в «желтой» зоне, то данные объекты будут работать по «зеленой» зоне. Это большой плюс для предпринимателей ввиду того, что именно в двух зонах имеются ограничительные меры по работе объектов», - уточнила главный санитарный врач Нур-Султана.

Ранее сообщалось, что в проекте «Ashyq» участвуют 39 объектов предпринимательства столицы.