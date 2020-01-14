Преимущества ОСМС разъяснили на пресс-конференции в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На пресс-конференции, которая проводилась в пресс-центре акимата Нур-Султана, руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Сауле Кисикова рассказала о преимуществах обязательного социального медицинского страхования.
В Казахстане стартовало обязательное социальное медицинское страхование. Медицинские услуги теперь будут оказываться в рамках пакетов ОСМС и ГОБМП.
«Основным преимуществом системы ОСМС является свободный выбор поликлиники, врача и возможность прикрепиться к частной клинике по страхованию. Также через систему ОСМС жители имеют возможность бесплатно получить дорогостоящие диагностические и лабораторные исследования», - сказала Сауле Кисикова.
По ее словам, согласно показателю на 1 января 2020 года к поликлиникам города Нур-Султана прикреплено 1 162 878 человек. Общая сумма контрактов составила 126 млрд тенге.
«На сегодня в Нур-Султане численность населения, неприкрепленного к поликлиникам, составляет тысячу человек. Необходимо учитывать, что система ОСМС обязательна для всех граждан. До 1 апреля жители должны определить свой статус. То есть они должны получить медицинское страхование, либо зарегистрироваться в числе лиц, имеющих льготы. Бесплатная медицинская помощь предусмотрена лицам 15 категорий граждан, за которых взносы платит государство», - добавила она.
Основное отличие новой модели - оказание медицинской помощи в 2020 году по нескольким уровням.
«Первый уровень – гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, второй – обязательное социальное медицинское страхование. Если раньше лабораторные исследования, дорогостоящие методы диагностики были недоступными, то в этом году выделено 8 млрд тенге на лабораторные исследования, функциональную диагностику, дорогостоящую КТ и МРТ, стоматологическую помощь на другие медицинские услуги. В дальнейшем будут выделены средства для восстановительного лечения и медицинской реабилитации», - сказала Сауле Кисикова.
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