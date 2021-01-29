Преимущества казахстанской вакцины против коронавируса назвал эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Профессор, научный консультант Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК Алим Акимбаев рассказал о преимуществах казахстанской вакцины Qaz Covid-in. Эксперт признался, что предпочтение отдает казахстанской вакцине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы уже прошли достаточно большой путь. Сейчас важный период – использование вакцинации. Цель достигнута, вакцина получена. Теперь надо правильно организовать эту вакцинацию. Масочный режим и дистанцирование сохраняются. Нам нужно вести иммунизацию врачей инфекционных госпиталей, эпидемиологической службы, лиц, которые больше всего контактируют с заболевшими. Россия предоставила нам на первом этапе хорошую вакцину «Спутник V», которая имеет достаточно высокий мировой рейтинг. В ближайшее время должна быть наша отечественная вакцина», - отметил доктор на экспертном брифинге в СЦК.

Он признался, что отдает предпочтение казахстанской вакцине.

«Не как патриот, а как специалист, который занимался вакцинацией, могу сказать, что у меня большее предпочтение казахстанской вакцине. Почему? По ее технологичности - это убитая, инактивированная вакцина. Она не требует особого температурного режима хранения и транспортировки. Здесь режим от двух до восьми градусов. То есть обычный бытовой холодильник может использоваться для хранения вакцины. Такая холодовая цепь отработана в Казахстане от центра до самой глубинки. Поэтому выгодно отличается от российской, который требует температуры хранения – 20 градусов, не всегда это можно соблюсти. А нарушение температуры приводит к снижению качества», - пояснил Алим Акимбаев.

Также, по его словам, спектр антигенного набора казахстанской вакцины не ограничен, потому что берется цельная клетка, убивается каким-либо методом и сохраняется полный набор антигенов.

«Сейчас это очень актуально, потому что появляются новые стереотипы о коронавирусной инфекции. Необходимо, чтобы эта вакцина могла создать иммунитет ко всем мутантным формам коронавируса. Вот эта казахстанская вакцина перспективна в этом отношении», - заключил эксперт.