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    14:50, 14 Апрель 2021 | GMT +6

    Преимущества и особенности казахстанской вакцины назвала Кунсулу Закарья

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор научно-исследовательского института проблем биологической безопасности МОН РК Кунсулу Закарья рассказала о преимуществах казахстанской вакцины от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По параметрам нашей отечественной вакцины заявляю следующее: вакцина надежная, проверенная временной технологией изготовления. Все компоненты в ней на протяжении последних 60 лет изучены и безопасны. Новым компонентом, как мы ранее заявляли, является сам вирус SARS-CoV-2. Вирус в нашей технологии инактивирован химическим путем. Для усиления иммунной реакции в него добавляется адъювант (соли алюминия)», - сказала Кунсулу Закарья в ходе брифинга в СЦК.

    Она также назвала преимущества технологии в разработке казахстанской вакцины от коронавируса.

    «Преимущества инактивированной технологии в разработке вакцины в том, что данная технология проверена временем, все компоненты надежны и безопасны. Данные вакцины не вызывают вакциноассоциированных заболеваний, и они надежно индуцируют гуморальный, клеточный иммунитет. Отличительные особенности в том, что имеются усовершенствованные методы доставки, не требующие сложной техники, сложных холодильных установок и транспортируются в холодильнике при температуре плюс 2-8 градусов», - пояснила гендиректор НИИ.

    Так же разработчик QazCOVID-in (QazVac) рассказала о предварительных данных по содержанию антител в организме после прививок двумя компонентами.

    «По результатам первой и второй фаз клинических исследований у лиц, привитых вакциной QazCOVID-in, уже после первой вакцинации отмечается появление вируснейтрализирующих антител в титре от 2 до 16, уровень после второй вакцинации стабильно возрастает. Средний геометрический титр - 99,5. Таким образом, вы видите высокую имунностимулирующую активность казахстанской вакцины», - заявила Кунсулу Закарья.

    Ранее сообщалось, что подготовлен отчет по безопасности казахстанской вакцины QazCovid-in (QazVac).


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК QazVaс Вакцинация Главная QazCovid-in Минздрав РК
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