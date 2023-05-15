Преимущества АЭС перед другими источниками энергии назвали эксперты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ведущий инженер отдела атомной энергетики ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» Кумар Аусенов объяснил преимущество АЭС перед возобновляемыми источниками энергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент поручил к 2060 году перейти на безуглеродную энергетику – то есть это атомные станции и ВИЭ. ВИЭ очень хороши, но для них не всегда есть условия: оказывается, ветер в Казахстане дует не так часто, как мы думали. А солнце не светит ночью. Поэтому, чтобы дать энергию населению и заводам, нам нужна АЭС», - сказал Кумар Аусенов в кулуарах Евразийского национального университета перед началом круглого стола касательно влияния АЭС на экологию.

По его словам, АЭС генерирует чистую энергию.

«У нее очень низкие выбросы. Мы прорабатываем вопросы касательно опасных отходов, у нас есть специалисты, есть научно-технический центр безопасности ядерных технологий. Они уже давно занимаются вопросами отходов – это вопрос решаемый», - отметил спикер.

«Некоторых людей волнует вопрос воды: если станцию ставить, как мы надеемся, на Балхаше, испарения составят примерно 0,3% от всего озера. То есть, по сравнению с большим объемом озера, у нас уходит меньше воды. И эту воду мы берем только на охлаждение конденсаторов турбины. К примеру, мы взяли 200 кубометров воды, и она все время в системе. А остальная вода нужна для охлаждения энергетического оборудования», - добавил К. Аусенов.