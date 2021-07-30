Предвзятого отношения к нашим тяжелоатлетам в Токио мы не замечали – Алдияр Нуралинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК прошла пресс-конференция на тему «Олимпиада в Токио: мнение экспертов. Тяжелая атлетика», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, хочу отметить, что какого-то предвзятого отношения мы не замечали. Да, конечно, судейство было строгое, но это предполагает такой уровень соревнований. Когда Игорю (Игорь Сон – корр.) не засчитали второй подход в рывке, наши судьи подавали челлендж. Знаете, есть такая специфика подачи челленджей. Наши судьи сделали все правильно, но, к сожалению, жюри оставило решение неизменным. Касательно выступления Зульфии Чиншанло - тоже слышал, что были вопросы к представителям Казахстана. Что Ольга Соловьева, судья международной категории, на выступлении Чиншанло была президентом жюри. Но, при этом хотел бы отметить, что решение жюри принимается большинством голосов. Поэтому решение, принятое большинством жюри, оставили», – сказал исполнительный директор федерации тяжелой атлетики РК Алдияр Нуралинов.

Фото: sport.inform.kz