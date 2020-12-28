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Предвыборный штаб «Nur Otan» провел встречи в Восточно-Казахстанской области

28 Декабря 2020, 15:53
Предвыборный штаб «Nur Otan» провел встречи в Восточно-Казахстанской области

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Предвыборный штаб «Nur Otan» прибыл в Восточно-Казахстанскую область, где представители партии провели порядка 20 встреч с работниками промышленных предприятий, врачами, учителями, жителями городов и сёл региона, передает МИА «Казинформ».

Так, на встрече с коллективом Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината были обсуждены основные приоритеты предвыборной программы.

Далее члены предвыборного штаба встретились с жителями 19-го микрорайона города Усть-Каменогорска. В этот же день представители «Nur Otan» посетили областной Центр матери и ребенка.

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