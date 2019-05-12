Предвыборный штаб кандидата в Президенты от НДПП «Ауыл» заработал в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошло открытие регионального общественного штаба кандидата в Президенты от НДПП «Ауыл». На внеочередных президентских выборах 9 июня от партии представлен бывший вице-министр сельского хозяйства Толеутай Рахимбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Толеутай Рахимбеков много лет работал в области сельского хозяйства. Имеет организационные и управленческие навыки. Он хочет создать систему модели для молодежи. Создать условия для роста молодежи, обеспечить развитие аграрной науки. Он ставит задачи придать импульс развитию сельского хозяйства. Внедрить новые прорывные технологии по производству сельской хозяйственной продукции. Обеспечить население продуктами питания собственного производства», - рассказал председатель Алматинского городского филиала НДПП «Ауыл» Абдулла Сапаров.

До выдвижения в кандидаты от партии, он был назначен главой национального холдинга «Национальный аграрный научно-образовательный центр», в который входят три аграрных университета и 23 научно-исследовательских института.





«Сейчас в нашем предвыборном штабе более 300 человек. В Алматинском штабе задействованы все районы и округи. План работы готов. Мы сегодня уже начали агитационную работу в поддержку нашего кандидата от партии «Ауыл», - рассказала руководитель избирательного штаба города Алматы Людмила Колесникова.



