Предвыборный штаб «Ак жол» проводит акции «Почтовый ящик» и «От двери – к двери»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предвыборный штаб партии «Ак жол» проводит акции «Почтовый ящик» и «От двери – к двери». В ходе акций волонтеры и активисты партии будут распространять агитпродукцию среди жителей Казахстана – они донесут агитматериалы «Ак жола» до дверей избирателей, опустят брошюры и в почтовые ящики казахстанцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Демократической партии Казахстана «Ак жол».

«Агитационная работа партии – в самом разгаре. Члены предвыборного штаба находятся во всех регионах, проводят мероприятия, встречаются с трудовыми коллективами предприятий, ВУЗов, работают Общественные приемные партии, – подчеркнула замруководителя Республиканского штаба, кандидат в депутаты Мажилиса Айгуль Жумабаева.

Сегодня акцию «Почтовый ящик» провел столичный филиал «Ак жола», она продолжится во всех регионах республики.

«В агитационных брошюрах кратко обозначены основные положения предвыборной программы партии на государственном и русском языках. Агитбригады из числа молодежи регулярно делают обходы жилых кварталов, чтоб донести листовки партии максимально до каждого жителя Казахстана. «Акжоловцы» постараются дойти до каждой двери и каждого почтового ящика казахстанцев», – отметил председатель филиала партии по г.Нур-Султану, кандидат в депутаты городского маслихата Аскар Смагулов.