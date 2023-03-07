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Предвыборные теледебаты: очередность выступления кандидатов будут определять по жеребьевке

Автор:  
Акбота Кузекбай
7 Марта 2023, 14:47
Предвыборные теледебаты: очередность выступления кандидатов будут определять по жеребьевке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Центральной избирательной комиссии проинформировали, как будет установлена очередность выступления кандидатов в депутаты Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Очередность будет определяться посредством жеребьевки на телеканале «Хабар» с участием представителей политических партий и ЦИК РК», - сообщила в ходе заседания член Центральной избирательной комиссии Анастасия Щегорцова.

Также она ответила на вопрос, каким образом телезрители будут задавать свои вопросы в адрес кандидатов.

«Будет такой тур, где у зрителей будет возможность задать вопросы участникам дебатов. Для этого телеканал «Хабар» прямо из студии будет организовывать работу call-центра по сбору вопросов. Заранее всем зрителям сообщат номер телефона, по которому они смогут дозваниваться, передавать свои вопросы. В рандомном порядке будут выбраны вопросы, которые будут заданы непосредственно участникам», - отметила член ЦИК.

Ранее стал известен список участников телевизионных дебатов кандидатов в депутаты Мажилиса.

Проведение дебатов политических партий назначено на 16 марта 2023 года.

19 марта в Казахстане состоятся внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов РК.


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