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Предвыборные дебаты: открыт прием заявок «Спроси у кандидата!»

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
9 Ноября 2022, 13:00
Предвыборные дебаты: открыт прием заявок «Спроси у кандидата!»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 11 ноября в 20:00 в прямом эфире на телеканале «Хабар» пройдут предвыборные телевизионные дебаты и дискуссии на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан, назначенных на 20 ноября 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.

На базе Агентства «Хабар» открыт прием заявок «Спроси у кандидата!». Избиратели имеют возможность задать вопрос персонально любому кандидату.

До 10 ноября т.г. свои вопросы кандидатам вы можете направить по электронному адресу: debaty-2022@khabar.kz в виде видео продолжительностью не более 1 минуты.


ЦИК   Президентские выборы - 2022  
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