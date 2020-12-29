Предвыборную программу партии «Nur Otan» разъясняют жителям правого берега Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Темиртау Карагандинской области кандидаты в темиртауский городской маслихат от партии «Nur Otan» встретились с жителями правого берега города для обсуждения предвыборной программы партии, передает МИА «Казинформ».

Сиверский Иван Владимирович рассказал о приоритетных направлениях предвыборной программы «Nur Otan» по городу Темиртау и о мерах, которые партия предпримет для улучшения жизни.

- Большую работу мы будем проводить для увеличения числа постоянных рабочих мест, чтобы каждый мог обеспечить себе и своей семье достойный уровень жизни. В перспективе акцент в развитии промышленности будет сделан на поддержку отечественных производителей, открытие новых производств, выпускающих конкурентоспособную и импортозамещающую продукцию. Наша задача – создание достаточного количества рабочих мест, что позволит сохранить безработицу на уровне 4,9 % и повысить среднюю заработную плату минимум до 200 тысяч тенге к 2025 году, - рассказал кандидат в депутаты.

По его словам, в городе продолжится работа по созданию высокотехнологичного агропромышленного комплекса за счет эффективного вложения инвестиций, оснащения производства современным оборудованием, внедрения новых технологий.

- Партия «Nur Otan» ставит задачу дальнейшего увеличения выпуска продукции сельского хозяйства в 2,2 раза за счет продукции растениеводства, роста численности поголовья скота. Увеличения переработки производимого молока до 27,6% и мяса – до 16,9 %. В городе в ближайшие 3 года планируется реализация 4 инвестиционных проектов: это строительство теплицы по выращиванию овощей (ИП «Поляков»), откормочной площадки и убойного цеха (ИП «Ханапия Г» и производство мясной снэковой продукции (ТОО «Прайд»), а также расширение цеха по мясо переработке, изготовлению полуфабрикатов (ИП «Деркач» «Морозко»), — пояснил Сиверский Иван Владимирович.

По его словам, реализация этих и других мер позволит обеспечить продовольственную безопасность и оказать максимальную поддержку аграриям. Я призываю голосовать горожан за партию «Nur Otan», которая решит проблемы жителей и обеспечит им достойную жизнь.

Кандидат от партии «Nur Otan» ответил на вопросы жителей об обеспечении жильем, о создании рабочих мест, о повышении качества медицинских услуг, также прозвучали вопросы благоустройства города.

В конце встречи кандидат призвал горожан прийти 10 января 2021 года на избирательные участки и проголосовать за партию «Nur Otan».

Оплачено из средств избирательного фонда общественного объединения «Партия «Nur Otan» на выборах депутатов темиртауского городского маслихата.