Предвыборная программа партии «Nur Otan» утверждена в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области утвердили предвыборную областную программу партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В работе XXVI внеочередной конференции Западно-Казахстанского областного филиала партии «Nur Otan» приняли участие делегаты от районных, городских филиалов партии под председательством руководителя областного филиала партии, акима ЗКО Гали Искалиева.

В рамках внутрипартийного отбора 124 кандидата приняли участие в конференции областного филиала партии. Проект предвыборной программы партии, документа, определяющего основные направления, цели и задачи и ожидаемые результаты деятельности партии, был опубликован на официальном сайте и публично обсуждался в течение двух месяцев во время праймериз. За этот период поступили 1205 предложений от жителей области, из которых 904 (77%) включены в предвыборную программу областных, городских и районных филиалов партии.

В предвыборной программе партии определены 7 приоритетных направлений развития области, которые нацелены на улучшение всех сфер деятельности человека, на обеспечение экономически устойчивой зоны, социально ориентированный регион, открытые и подотчетные местные органы, на развитие досуга и занятости для молодежи, на сохранение истории и культуры края.

«Все кандидаты праймериз приняли активное участие во внутрипартийных выборах, которые впервые в истории нашей независимой страны проходят в таком формате. В праймериз приняли участие специалисты различных отраслей: предприниматели, учителя, врачи, строители, неправительственные организации, представители средств массовой информации. Особенно следует отметить активность молодежи и женщин», – сказал Г.Искалиев.

Результаты анализа показали, что доля женщин в партийном списке региона выросла с 10,7% до 34%, а молодежи в возрасте до 35 лет – с 3,6% до 23%. Средний возраст кандидатов омолодился на 7 лет – с 53 до 46 лет. Больше всех в списке представителей малого и среднего бизнеса – 15 человек (32%), сферы образования – 12 (25,5%), сельского хозяйства – 5 (10,6%).

На 31 место в областной маслихат утвержден партийный список из 47 человек (с включением 30% региональной партийной квоты), из них 3 кандидата в Мажилис Парламента РК.

Напомним, что в праймериз по ЗКО были зарегистрированы 460 кандидатов, участвовал 421 кандидат, в том числе 155 женщин и 144 представителя молодежи до 35 лет. За четыре дня проголосовали 22 903 партийца или 85%.